ضبط حشيش وأفيون داخل مقهى في حملة إشغالات بطنطا

تمكن قسم مرافق الغربية، من ضبط كمية من الحشيش والأفيون والأقراص المخدرة بهدف الاتجار داخل أحد المقاهي بمدينة طنطا، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من العميد وسيم قنديل، مأمور قسم شرطة مرافق الغربية، بشن حملة مبكرة في مدينة طنطا لمواجهة الاشغالات والباعة الجائلين والمحلات التجارية والمقاهي الخارجة عن النظام.

1200 جنيه حصيلة البيع

وأثناء الحملة ضُبطت كميات كبيرة من مخدر الحشيش والأفيون والأقراص المخدرة داخل أحد المقاهي بنطاق حي أول طنطا، بهدف الاتجار، حيث ضُبط فرش حشيش و108 أقراص مخدرة، وكمية من الأفيون، و1200 جنيه حصيلة البيع بحوزة صاحب المقهى، وتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة في قسم شرطة أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ضبط 15 مركبة «توك توك»

كما تمكنت إدارة مرور الغربية، في حملة مبكرة من ضبط 15 مركبة «توك توك»، بسبب السير في الشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وذلك في إطار إحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الاثنين، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات الـ«توك توك» المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 15 مركبة مخالفة والتحفظ عليها.

وحُررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.