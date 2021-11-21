5 أيام بحث عن الطفلة «سجى» بالإسماعيلية.. ووالدها: «حاسس إنها عايشة»

خمسة أيام من البحث المتواصل من رجال مديرية أمن الإسماعيلية وأسرة الطفلة «سجى»، لمحاولة فك لغز اختفائها من أمام منزلها، لكن لم تظهر الطفلة حتى الآن.

تكثيف المسح في ترعة السويس

ودفعت مديرية أمن الإسماعيلية بعدد من رجال الإنقاذ النهري فور تلقي مركز شرطة فايد بلاغا بتغيب الطفلة، واحتمالية سقوطها في الترعة، إلا انه لم يُعثر على الجثمان.

وقالت المصادر الأمنية، إن رجال الإنقاذ النهري مستمرون في عملية البحث والتمشيط من منطقة فايد في نفس اتجاه التيار، أملاً في العثور على الجثمان إذا كانت تعرضت للغرق.

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية أعمال البحث والتحريات حول اختفاء الطفلة لمحاولة فك لغز الاختفاء، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى عدم وجود أي خلافات بين والدها وأي شخص آخر، وعدم تليقه أي اتصالات بشأن اختطافها.

والد الطفلة: أشعر أن ابنتي على قيد الحياة

وقال والد الطفلة أحمد السيد، أن ابنته لم تمت، وأن لديه شعور كبير بأنها مازالت على قيد الحياة، مطالباً مدير أمن الإسماعيلية وضباط وحدة مباحث فايد بتكثيف التحريات للوصول إلى الفتاة.

وقال والد الطفلة، ويعمل سائق «توك توك» لـ«الوطن»، إن ابنته اختفت منذ يوم الثلاثاء الماضي، وإنهم اكتشفو اختفائها في العاشرة صباحاً.

وتابع «رجعت من الشغل بسأل على بنتي، قالو لي بتلعب، نزلت أجيبها كانت اختفت، ومن يومها لم تعد إلى المنزل»، مطالباً القيادات الأمنية بالتدخل لعودة الطفلة.

وأشار إلى أن رئيس مباحث فايد متواجد بشكل يومي لمحاولة فك لغز اختفاء الطفلة وعدم العثور على جثمانها في مياه الترعة حال سقوطها، متابعا «بنتي مابتمشيش مع حد غريب، ولم نصل لأي معلومات نهائياً في الواقعة».