الطقس في المنوفية اليوم.. انخفاض درجة الحرارة وسطوع الشمس والعظمى 20

تشهد محافظة المنوفية تقلبات في حالة الطقس، ففي الساعات الأخيرة من مساء أمس سقطت أمطار متوسطة على جميع المراكز والمدن، فيما سطعت الشمس صباح اليوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجتي الحرارة العظمى والصغرى في المنوفية تتراوح بين 20 إلى 15 درجة.

تعطيل الدراسة في المنوفية بسبب الطقس السيئ اليوم

وقرر محافظ المنوفية، تعطيل الدراسة في كل المدراس بسبب موجة الطقس في المنوفية، وذلك في المدراس التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية في المنوفية، وأيضا المدارس الخاصة.

ويأتي قرار محافظ المنوفية بعد تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بوجود موجة من الطقس السيئ في الدلتا، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المنوفية.

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عربات في شوارع ومدن محافظة المنوفية، لصرف الأمطار التي سقطت بالأمس، مع رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوي لمواجهة موجة الطقس في المنوفية، مع التشديد على مسؤولي الشركة في المراكز علي التواجد الميداني والتعامل الفوي مع شكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات التي تعمل علي مدارس الساعة.

تواجد المسؤولين في الشوارع لمواجهة الطقس السيئ

وشدد محافظ المنوفية، على جميع رؤساء الوحدات المحلية في جميع المراكز والمدن، بالتواجد الميداني لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار حال تراكمها، كما وجه بالتعاون مع جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للمساعدة في تصريف المياه.