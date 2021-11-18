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محمود مسلم

التعليم: 60% من العاملين حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

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الوطن
09:20 م | الخميس 18 نوفمبر 2021
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي، الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، فى إطار الحرص على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية والطلاب.

الحاصلون على جرعتين لقاح التطعيم بلغ 966367 حتى الآن

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (966367) بنسبة 60%، بينما يبلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة (542444) بنسبة 34%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (62885) بنسبة 4%، فى حين أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم (25704) بنسبة 2%، من إجمالى (1597832) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ27 محافظة.

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