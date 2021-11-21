«الإدارات التعليمية»: سنراعي الفروق الفردية في امتحانات «4 ابتدائي»

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس، والتي من المقرر عقدها في نهاية شهر نوفمبر الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كالحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتعقيم كل اللجان الامتحانية بصفة مستمرة.

وأكدت مصادر بالإدارات التعليمية، أن الامتحانات ستراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وتقيس درجة تحصيلهم للمعلومات الدراسية اعتباراً من أول أيام الدراسة، ومدى استيعاب المحتوى الدراسي وتحقيق نواتج التعلم، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لشرح المقررات الدراسية قبل بدء الامتحانات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على المعلمين بضرورة وضع الالتزام بكل التعليمات التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم بشأن آلية عقد الامتحان وعدم وضع أسئلة تعبر عن الحفظ والتلقين، مشددة على ضرورة وضع بنوك أسئلة لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.

تدريب المعلمين على كيفية شرح المقررات الدراسية الجديدة

وتابعت المصادر، أنه تم تدريب المعلمين على كيفية شرح المقررات الدراسية الجديدة واستراتيجيات التعلم، موضحة أن التدريبات تمت من قبل مجموعة من المتخصصين، لافته إلى أنه تم التنبيه على ضرورة تشجيع الطلاب على كيفية الاستفادة من المنصات التعليمية الجديدة التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه تم دمج امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر ديسمر ونوفمبر في امتحان واحد فقط، موضحاً أنه سيتم إعلان آليات عقد الامتحانات عقد أيام، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من كل المنصات التعليمية التي تم توفيرها.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم توفير منصة رقمية جديدة تساعد الطلاب على الاستماع لشرح المقررات الدراسية في منهج مادة العلوم والرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي.