أخبار المدارس اليوم.. «معطلة» بقرارات رسمية من المحافظين  

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن أخبار المدارس اليوم، والتي أعلنت عنها عدد من المحافظات، حيث تم تعطيلها في محافظات معينة بسبب سوء الطقس، وعلى رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والقليوبية، وذلك بسب موجات الطقس السيء التي ضربت هذه المحافظات وبحسب الأرصاد الجوية من المتوقع إستمرار هذه الموجة اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري.

مثلت أخبار المدارس اليوم، حضور مديري المدارس للتفقد المستمر للفصول ومتابعة أي تطورات في حالة الطقس والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات المركزية في المديريات التعليمية، وذلك بحسب ما أعلنت المديريات في بيانات رسمية لها، مشددة على ضرورة التأكد من عدم وجود أي أسلاك كهرباء مكشوفة مع إرسال تقرير بذلك.

أخبار المدارس اليوم.. حصص أون لاين للطلاب

تستمر القنوات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في شرح المقررات الدراسية إلكترونياً، مثل قناة مدرستنا التعليمية ومنصة حصص مصر التعليمية ومنصة البث المباشر وبنك المعرفة المصري، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التسهيل على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، خاصة بعد صدور قرارات من المحافظين بتعليق الدراسة في المدارس اليوم.

وفي سياق متصل، قال مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن المدارس اليوم لم تعمل وفقاً لقرارات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسبب موجات الطقس السيء، مؤكداً أنه بالنسبة للعاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية يتم إلغاء كافة المأموريات والعمل بالمكاتب.

«الجيار»: يجرى الاستعداد لعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأضاف «الجيار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار التعطيل يسري على جميع المدارس الحكومية والخاصة، موضحاً أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بهذه القرارات وعدم مخالتها، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً الاستعداد لعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول.