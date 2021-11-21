التضامن: 448 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن المخدرات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين «موظفين، عمال، وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ، قامت بالكشف على 448 ألف و865 موظف في الفترة من مارس 2019، وحتى نوفمبر 2021.

انخفاض نسبة التعاطى إلى 1.7%

وأشارت القباج، وفق تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم، إلى انخفاض نسبة التعاطى إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، مشيرة إلى أن أبرز مواد التعاطي «الحشيش والترامادول والهيروين والمورفين».

تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات

وأضحت القباج، أن من يثبت تعاطيه للمواد يحال إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات.

وأوضحت «القباج» أنه يجرى التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تنفذ في ظل فيروس كورونا، بجانب استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

العلاج بالمجان وفى سرية تامة

وأضافت وزيرة التضامن، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مؤكدة أن القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وإقراره من مجلس النواب، لإعطاء الفرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.