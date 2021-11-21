حظك اليوم برج العقرب الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف برج العقرب بالتركيز العالي، والاستمرار في المحاولة لتحقيق هدفهم، كما أنه يحب التملك والغموض الدائم إضافة إلى الغيرة، من الصعوبة أن يثقوا في أي شخص يتعاملون معه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التخطيط لتنمية أعمال أو مدخرات وقد تخوض اليوم في نشاط مربح ومميز.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة العاطفية والبدنية ويمنحك كل النشاط والحيوية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.