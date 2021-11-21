حظك اليوم برج الميزان الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الميزان يهتمون بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن في الأشياء وفي الناس، ويتصفون بصفة عامة بالحنان واحترام مشاعر الآخرين، وهم عادة متعاطفون جدا ولا يحبون إيذاء الآخرين عن عمد، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل الحظ يمنحك روحا عملية تجعلك ترى الأمور بمنظور واقعي.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تناغم القمر مع المشتري يمنحك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية، وقد تجمعك أوقات حلوة بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.