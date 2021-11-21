الاتصالات: بدء العمل بالترددات الجديدة للمحمول.. وتحسن كبير في الخدمات

صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتمد بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز، من إجمالي حزمة الترددات التي حصلت على حق استخدامها شركات (فودافون مصر – اتصالات مصر – الشركة المصرية للاتصالات) باستثمارات تقدر بــ 1.170 مليار دولار.

تحسين جودة خدمات الاتصالات

وأكد الوزير، في بيان، أن هذه الخطوة تأتى في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، إذ حيث سيسهم تشغيل الترددات الجديدة في إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات المقدمة للمستخدمين خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها لجودة الخدمات، وعلى النحو الذي يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

اتخاذ اللازم نحو تعظيم الاستفادة من الترددات

ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات الحاصلة على حق استخدام الترددات الجديدة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تعظيم الاستفادة من الترددات الجديدة وتطبيق الإجراءات الفنية التي من شأنها تهيئة الشبكات ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددي وإنهاء الاختناقات التي قد تؤثر على جودة الخدمات بشكل سريع، ليلحظ المستخدمون تحسنا ملحوظا في جودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات مطلع العام المقبل، وتزامنا مع المجهودات التي تمت لتسريع وتيرة إنشاء أبراج المحمول التي أثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد الأبراج المنشأة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بإخلاء وتخصيص الترددات، وفي إطار الخطة الشاملة للجهاز لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويجري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل شهري قياسات لمؤشرات جودة خدمات التليفون المحمول وإرسال تلك النتائج للمشغلين لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في الأماكن والمناطق التي جرى رصد سوء الخدمة بها، كما يتابع الجهاز خطط الشركات ونتائج الإجراءات الفنية التي تتخذها وتأثيرها على جودة الخدمات في التقارير اللاحقة، وحال استمرار رصد أي سوء لجودة الخدمة بتلك المناطق يتم تطبيق لائحة الجزاءات وتوقيع الغرامات على الشركات في حالة تجاوزها معايير الجودة المقررة.

جدير بالذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كان قد قام بعمليات طرح الترددات الجديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر مقرونة بوضع معايير جديدة لخدمات الاتصالات المقدمة فى السوق المصرى (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها دوليًا، حيث أسفرت هذه العملية عن حصول شركة فودافون مصر للاتصالات على 40 ميجاهرتز وشركة اتصالات مصر على 20 ميجاهرتز، والشركة المصرية للاتصالات على 20 ميجاهرتز.