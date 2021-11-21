ضبط 120 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مطروح

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

الكمية المضبوطة وزنها 12 كيلو حشيش

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجرامًا – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1,200,000) جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.