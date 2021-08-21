أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 في محافظة بني سويف علمي وأدبي

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، مساء اليوم السبت، أوائل الثانوية العامة 2021 في المحافظة، بشعبتيها العلمية والأدبية، حيث شملت قائمة الأوائل 35 طالبًا وطالبة، بينهم 10 طلاب في الشعبة العلمية علوم، و11 طالب في الشعبة العلمية رياضة، و14 طالبًا بالشعبة الأدبية، حيث قدم محافظة بني سويف التهنئة لهم جميعا، متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم الجامعية.

أوائل الثانوية العامة في بني سويف.. علمي علوم

1 ــ بلال مصطفى إبراهيم أحمد، إدارة بني سويف التعليمية، مدرسة الشهيد نور الدين الثانوية بنين، بمجموع 400 درجة

2ــ عبد الرحمن محمد سيد متولي، إدارة إهناسيا التعليمية، مدرسة إهناسيا الثانوية بنين، بمجموع 398 درجة

3 ــ نوران محمد رمضان عزوز، إدارة بني سويف التعليمية، مدرسة الشروق الرسمية التجريبية الثانوية لغات بنات، بمجموع 397 درجة.

4 ــ سهيلة محمد خالد علي محمود، إدارة بني سويف التعليمية، فصول التوفيق بنات، بمجموع 396 درجة.

5 ــ ابرار عبد العليم عبد المجيد مشرف، إدارة بني سويف التعليمية، مدرسة الثانوية الجديدة بنات، بمجموع 396 درجة.

6 ــ بيتر نادي صدقي زكي، إدارة الفشن التعليمية، مدرسة الفنت الثانوية بنين، بمجموع 396 درجة.

7 ــ أميرة أحمد سعيد مرزوق، إدارة سمسطا التعليمية، مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات، بمجموع 396 درجة.

8 ــ بسملة محمد رمضان عبد العال، إدارة ببا التعليمية، مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، بمجموع 395 درجة.

9 ــ ميار عبد الناصر محمد نصر، إدارة سمسطا التعليمية، مدرسة ابو عبيدة ابن الجراح الثانوية بنات، بمجموع 395 درجة.

10 ــ أحمد زيدان عبد التواب أحمد، إدارة بني سويف التعليمية، مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية بنين، بمجموع 394 درجة.

أوائل الثانوية العامة في بني سويف.. علمي رياضة

1ــ بلال رمضان حلمي، حصل على المركز الأول بمجموع 396 درجة، بمدرسة المستقبل الرسمية التجريبية للغات بإدارة بنى سويف.

2 ــ أشرف مدحت قيصر، حصل على المركز الثاني بمجموع 394 درجة، بمدرسة الفشن الثانوية بنات بإدارة الفشن التعليمية.

3ــ أحمد محمد عبد اللطيف، المركز الثالث بمجموع 393 درجة بمدرسة الشهيد هشام كمال طعمه بإدارة بنى سويف التعليمية.

4 ــ أحمد أيمن زين العابدين، بمجموع 393 درجة بمدرسة الدكتور جابر جاد الثانوية بنين بإدارة ناصر التعليمية.

5ــ انطوني أيمن ألفي، بمجموع 391 درجة بمدرسة سان مارك للغات بإدارة بنى سويف التعليمية.

6 ــ أحمد عمرو على، بمجموع 390 درجة بمدرسة الرائد أحمد محمد عبده بإدارة بنى سويف التعليمية.

7 ــ شهد حمد شعبان، بمجموع 389 درجة بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بإدارة سمسطا التعليمية.

8 ــ على أحمد مختار، بمجموع 388 درجة بمدرسة صفط راشين بإدارة ببا التعليمية.

9 ــ عبد الرحمن جنيدي محمد، بمجموع 387 درجة بمدرسة الدكتور جابر جاد الثانوية بنين بإدارة ناصر التعليمية.

10 ــ عبد الرحمن محمد عبد العاطي، بمجموع 387 درجة بمدرسة مصطفي الوكيل بإدارة الواسطى التعليمية.

11 ــ مينا عماد نجيب، بمجموع 387 درجة بمدرسة فصول التوفيق الخاصة بإدارة بنى سويف التعليمية.

أوائل الثانوية العامة في بني سويف.. الشعبة الأدبية

1 ــ محمد سامح أحمد أحمد، بمجموع 367 درجة، مدرسة سدس الثانوية بنين، إدارة ببا التعليمية.

2 ــ فاطمة الزهراء مسلم، بمجموع 365.5 درجة، بمدرسة النور للمكفوفين بنات، إدارة بني سويف التعليمة.

3 ــ عبد الله ابو الخير سليمان، 365 درجة، مدرسة إهناسيا الثانوية بنين، إدارة إهناسيا التعليمة.

4 ــ مصطفى حمدي كامل أحمد، 362 درجة، مدرسة الفشن الثانوية بنين، إدارة الفشن التعليمة.

5 ــ ندى محمد عبد المنعم، 361 درجة، مدرسة الرائد أحمد محمد عبده الثانوية لغات، إدارة بني سويف التعليمة.

6 ــ شهد وليد محمد، 358 درجة، مدرسة الشروق الرسمية التجريبية، إدارة بني سويف التعليمية.

7 ــ عاصم أيمن محمد محمد، 356 درجة، مدرسة سان مارك بإدارة بني سويف التعليمية.

8 ــ يوسف محمد محمد أحمد، 355 درجة، مدرسة الدكتور جابر جاد الثانوية، إدارة ناصر التعليمية.

9 ــ زياد كمال سيد، 355 درجة، مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه، إدارة بني سويف التعليمية.

10 ــ محمد حسن خلف، 354 درجة، مدرسة الشهيد نور الدين، إدارة بني سويف التعليمية.

11 ــ ايه حسن عبد الهادي، 354 درجة، فصول التوفيق الثانوية بنات، إدارة بني سويف التعليمة.

12 ــ الزهراء طارق عباس، 354 درجة، مدرسة الدعوة الإسلامية بنات، إدارة بني سويف التعليمة.

13 ــ أحمد هشام عبد الباري، 354 درجة، فصول صفط الغربية بنين، إدارة الواسطى التعليمية.

14 ــ شهد حجاج عطيه، 354 درجة، إدارة الشهيد محمد جابر قصلة، إدارة بني سويف التعليمية.