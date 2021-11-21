تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بشأن مواجهة الطقس السيئ
كتب:
وائل فايز
04:31 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
التعامل مع مياة الأمطار
ناشدت أحياء محافظة القاهرة، المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظروف الطقس غيرالمستقرة خلال الفترة الراهنة، والتي منها عدم ركن السيارات أسفل الأشجار، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء أثناء سقوط الأمطار وعدم السرعة أثناءالسير، والإبلاغ فورًا عن أي أعمدة إنارة مكشوفة أو أشجار أو لافتة إعلانية بدأت فى التأرجح، وإزاحة كافة أُصص الزهور المعلقة بـ«البلكونات»، أو الموجودة على الأسوار، وغلق ورفع أي شمسية أومظلة على النوافذ والبلكونات.
تعليمات لرؤساءالأحياء
وشددت محافظة القاهرة خلال تعليماتها لرؤساء الأحياء، على ضرورة التفاعل السريع مع شكاوى وبلاغات المواطنين، بشأن الأمطار وإزالة أي مشكلات أوعقبات تنجم عن الطقس السيئ، والتواصل بغرف عمليات كل حي، للتعامل مع أي أزمات أو أمطار، والتي تأتي أرقارمها، كالتالي:
أرقام غرف عمليات الأحياء
حى المعادي 23580943
حى المطرية 22508624
حى المرج 28702815
حى النزهة 26222334
حى السلام أول 22806304
حى السلام ثان 26570101
حى عين شمس 22982760
حى شرق مدينة نصر 23866244
حى غرب مدينة نصر 23866252
حى مصر الجديدة 26384242
حى الأزبكية 25764778
حى الموسكي 25922091
حى الوايلي 26822131
حي باب الشعرية 25890986
حي بولاق 27945206
حي عابدين23925076
حي غرب القاهرة 27949119
حي منشاة ناصر 23418781
حي وسط 24828578
حي 15 مايو 25517486
حي البساتين 27040090
حي التبين 27150080
حي الخليفة 23905109
حي السيدة زينب 23903903
حي المعصرة 27093527
حي المقطم 28426873
حي حلوان 27074111
حي دار السلام 25272350
حي طرة 27012974
حي مصر القديمة 27414837
حي الزيتون 22846948
حي الساحل 24604865
حي الشرابية 26032772
حي الأميرية 26023399
حي الزاوية الحمراء 24243878
حي حدائق القبة 26032772
حي روض الفرج 24581879
حي شبرا 24607077
حي وسط 24828578
حي 15 مايو 25517486
حي البساتين 27040090
حي التبين 27150080
حي الخليفة 23905109
حي السيدة زينب 23903903
حي المعادى 23580943
حي المعصرة 27093527
حي المقطم 28426873
حي حلوان 27074111
حي دار السلام 25272350
حي طرة 27012974
حي مصر القديمة 27414837
حي الزيتون 22846948
حي الساحل 24604865
حي الشرابية 26032772
حي الزاوية الحمراء 24243878
حي حدائق القبة 26032772
حي روض الفرج 24581879
حي شبرا 24607077