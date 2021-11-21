تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بشأن مواجهة الطقس السيئ

ناشدت أحياء محافظة القاهرة، المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظروف الطقس غيرالمستقرة خلال الفترة الراهنة، والتي منها عدم ركن السيارات أسفل الأشجار، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء أثناء سقوط الأمطار وعدم السرعة أثناءالسير، والإبلاغ فورًا عن أي أعمدة إنارة مكشوفة أو أشجار أو لافتة إعلانية بدأت فى التأرجح، وإزاحة كافة أُصص الزهور المعلقة بـ«البلكونات»، أو الموجودة على الأسوار، وغلق ورفع أي شمسية أومظلة على النوافذ والبلكونات.

تعليمات لرؤساءالأحياء

وشددت محافظة القاهرة خلال تعليماتها لرؤساء الأحياء، على ضرورة التفاعل السريع مع شكاوى وبلاغات المواطنين، بشأن الأمطار وإزالة أي مشكلات أوعقبات تنجم عن الطقس السيئ، والتواصل بغرف عمليات كل حي، للتعامل مع أي أزمات أو أمطار، والتي تأتي أرقارمها، كالتالي:

أرقام غرف عمليات الأحياء

حى المعادي 23580943

حى المطرية 22508624

حى المرج 28702815

حى النزهة 26222334

حى السلام أول 22806304

حى السلام ثان 26570101

حى عين شمس 22982760

حى شرق مدينة نصر 23866244

حى غرب مدينة نصر 23866252

حى مصر الجديدة 26384242

حى الأزبكية 25764778

حى الموسكي 25922091

حى الوايلي 26822131

حي باب الشعرية 25890986

حي بولاق 27945206

حي عابدين23925076

حي غرب القاهرة 27949119

حي منشاة ناصر 23418781

حي وسط 24828578

حي 15 مايو 25517486

حي البساتين 27040090

حي التبين 27150080

حي الخليفة 23905109

حي السيدة زينب 23903903

حي المعصرة 27093527

حي المقطم 28426873

حي حلوان 27074111

حي دار السلام 25272350

حي طرة 27012974

حي مصر القديمة 27414837

حي الزيتون 22846948

حي الساحل 24604865

حي الشرابية 26032772

حي الأميرية 26023399

حي الزاوية الحمراء 24243878

حي حدائق القبة 26032772

حي روض الفرج 24581879

حي شبرا 24607077

حي وسط 24828578

حي 15 مايو 25517486

حي البساتين 27040090

حي التبين 27150080

حي الخليفة 23905109

حي السيدة زينب 23903903

حي المعادى 23580943

حي المعصرة 27093527

حي المقطم 28426873

حي حلوان 27074111

حي دار السلام 25272350

حي طرة 27012974

حي مصر القديمة 27414837

حي الزيتون 22846948

حي الساحل 24604865

حي الشرابية 26032772

حي الزاوية الحمراء 24243878

حي حدائق القبة 26032772

حي روض الفرج 24581879

حي شبرا 24607077