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مصدر عن تعطيل الدراسة غدا بالمنوفية: لم يصدر قرار رسمي حتى الآن

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إبراهيم الديهي
02:40 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
تقلبات الطقس في المنوفية

تقلبات الطقس في المنوفية

أكد مصدر مسؤول بديوان عام محافظة المنوفية، عدم صدور قرار من المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتعطيل الدراسة غدا الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، حتى الآن، مؤكدا أن مجلس الوزراء منح تفويضا للمحافظين باتخاذ الإجراء المناسب وفق الأحوال الجوية في كل محافظة، ووفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية .

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في مدارس المنوفية

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن محافظ المنوفية أصدر قرارا مساء أمس بتعطيل الدراسة اليوم الأحد في المدراس التابعة لمديرية التربية والتعليم ومعاهد الأزهر، والمدارس الخاصة، لكن لم يصدر قرار جديد بتعطيل الدراسة غدا الاثنين حتى الآن.

ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار لمواجهة تقلبات الطقس

وتشهد محافظة المنوفية، حالة من تقلبات الطقس، ففي الصباح ظهرت الشمس ساطعة، وفي الظهيرة بدأ الجو يتغير وتختفي الشمس وتنخفض درجات الحرارة بشكل نسبي.

وشهدت المحافظة أمس سقوط أمطار متوسطة على المدن والقرى، وتجمعات لمياه الأمطار في عدد من المناطق بمدينة شبين الكوم، والتي تفقدها محافظ المنوفية وتابع عمليات شفط مياه الأمطار.

وقرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقي السيئ الذي يصرب محافظات الدلتا، وشدد على التواجد الميداني لكل المسؤولين في الوحدات المحلية، بهدف متابعة عمليات شفط مياه الأمطار، مشددا على أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية لتلافي أي آثار سلبية.

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