أشهر إفيهات سهير البابلي.. «أنا اتولدت هانم وهموت هانم»

توفيت الفنانة القديرة سهير البابلي، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر، حسبما أعلن رضا طعيمة، زوج ابنتها.

سهير البابلي ترسم البسمة في قلوب محبيها

وتمتلك الفنانة سهير البابلي، أثراً عظيماً في قلوب الملايين من الجمهور والمتابعين، حيث استطاعت رسم البهجة والبسمة على وجوههم، طيلة مسيرتها الفنية، الحافلة بالنجاح.

واشتهرت الفنانة الراحلة سهير البابلي، بعدد كبير من الإفيهات، التي ما زال الجمهور يرددها حتى الآن، رغم وقت طويل عليها، خاصة أن الإفيهات التي كانت تصدر منها بطريقة طبيعية دون افتعال.

«أنا اتولدت هانم وهموت هانم»

في مسلسلها «بكيزة وزغلول»، الذي قدمته بالمشاركة مع الفنانة القديرة إسعاد يونس، في عام 1987، قالت فيه إحدى مقولاتها الشهيرة وهي «أنا اتولدت هانم، وهموت هانم»، كما قالت أيضاً: «جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل».

«هقطعلك لسانك من لغاليغو»

في مسرحية «مدرسة المشاغبي»، التي عُرضت على خشبة المسرح في عام 1973، وقدمتها الراحلة سهير البابلي، مع كوكبة كبيرة من النجوم، مثل عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، هادي الجيار، يونس شلبي، وغيرهم من النجوم، قالت بها مقولتها الشهيرة، حينما كانت توجه سؤالاً لـ الطلبة في الفصل، قائلة: «ايه هو المنطق يا مرسي؟ تعرف إيه عن المنطق»، و«هقطعلك لسانك من لغاليغو».

«أنت شايل اللوز قبل الجواز»

كما قالت أيضاً مقولة شهيرة لها، من خلال مسرحية «ريا وسكينة»، التي قدمتها الراحلة سهير البابلي، بالاشتراك مع أحمد بدير، وشادية، وعبد المنعم مدبولي، وغيرهم من النجوم، حيث قالت الإفيه الشهير لها، في مشهد يجمعها بالفنان القدير أحمد بدير: «أنت شايل اللوز قبل الجواز؟ والنبي الأكل ده ماهو تمثيل وبحق وحقيقي»، ولها مقولة أخرى شهيرة وهي «الملافظ سعد يا عبد العال، وأنت عليك لفظ يهد جبال».