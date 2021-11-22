حظك اليوم برج العقرب الاثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:34 ص | الإثنين 22 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج العقرب
مواليد برج العقرب يجدون صعوبة في الثقة في أي شخص يتعاملون معه، إذ يعرفون بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغارون كثيرًا على من يحبون.
وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج العقرب مهنيًا
يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.
حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا
القمر في منزل الحظ يعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.
ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.