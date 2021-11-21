إخماد حريق اندلع في كشك للحلويات ببني سويف

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع أهالي منطقة المستشفى الجامعي، مساء اليوم الأحد، حريقا شب في كشك للحلويات، بسبب ماس كهربائي، لمنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات.

بلاغ بنشوب حريق بكشك للحلويات بمدينة بني سويف

وتلقت مديرية امن بني سويف، إخطارا بنشوب حريق في كشك للحلويات بمنطقة مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تم توجيه رجال الحماية المدنية بالانتقال إلى مكان الحريق على رأس سيارتين إطفاء، لإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

سيارتا إطفاء لإخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف على رأس سيارتين إطفاء إلى مكان الحريق، تحت إشراف اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، وتمكنوا بالتعاون مع الأهالي من إخماد الحريق والسيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، بالإضافة إلى منع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، كما انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث تحسبا لوجود حالات إصابة.

ماس كهربائي وراء الحريق

وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات، وجاري تحديد الخسائر المادية، التي عبارة عن كراتين للحلويات ومحتويات الكشك، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الحريق وأسبابه وملابساته بالإضافة إلى ندب المعمل الجنائي لكشف أسباب الحريق.