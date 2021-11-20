«التنمية المحلية» تعلن وفاة عاملي صرف بالإسكندرية بسبب الطقس السيئ

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، تسببت في وفاة اثنين من العمال المسؤولين عن صرف تراكمات الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح «قاسم»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، اليوم السبت، أنه قرأ منذ قليل منشورا للمهندس أحمد جابر، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية، ينعى فيه زميلين من العاملين بالشركة، توفيا أثناء تأدية واجبهما الوظيفي وعملهما في صرف تجمعات المياه.

إصابة عامل آخر بكسور ونقله إلى المستشفى

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن رئيس الشركة أيضا أوضح، أن هناك عاملا آخر تعرض لعدد من الكسور، أثناء تأدية واجبه الوظيفي أيضا، كاشفا أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشف «قاسم»، عن هوية العاملين اللذين توفاهما الله سبحانه وتعالى خلال تأدية عملهما، موضحا أن الأول يدعى أحمد صابر، والثاني محمد عبدالوهاب سباعي، معربا عن تمنيه أن يتغمدهما الله برحمته وواسع مغفرته.

وتتعرض عدد ليس بالقليل من محافظات جمهورية مصر العربية لموجة طقس سيئة، وتساقط أمطار غزيرة، أجبرت عدد من محافظات الجمهورية على تعليق الدراسة بالمدراس غدا.

ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن غرف عمليات الوزارة على مستوى جميع المحافظات تقوم بعملها على مدار الـ 24 ساعة، كما أنها رفعت جميعا حالات الاستعداد القصوى، تحسبا لأي أضرار قد تنتج نتيجة هذه الأمطار الغزيرة التي تضرب عددا من محافظات الجمهورية.