«الري»: إزالة 18500 حالة تعد بمساحة 3.30 مليون متر بالمحافظات

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، مشيرًا إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 18500 حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة 3.30 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليًا.

حملات إزالة بمحافظات القليوبية وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر

تنفيذ 10 قرارات إزالة في أسيوط

وأشار الوزير إلى تواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائي لنهر النيل، إذ جرى تنفيذ «3» قرارات إزالة ردم بالمنطقة المحظورة بمركز أبو تشت بمحافظة قنـا بمساحة 450 مترا مربعا بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو تشت وتأمين من مركز شرطة أبو تشت، وتنفيذ «2» قرار إزالة ردم بناحية خور العليقات بدندرة وقرية الشيخية بمركز قفط بمحافظة قنا، كما تم تنفيذ «10» قرارات إزالة عبارة عن أعمال ردم بالنيل بمسطح إجمالي 1980 مترا مربعا وذلك بناحيه قلعة البلع بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، وقد تم ذلك بتأمين من قوات أمن أسيوط وقسم شرطة أبوتيج وبالتعاون مع مجلس مدينة أبوتيج، وتنفيذ «12» قرار إزالة بمساحة 718 مترا مربعا بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية عبارة عن أعمال ردم وتشوينات وتعلية منسوب بالتعاون مع شرطة مركز كفر شكر.

كما تتواصل أعمال الإزالات للمباني المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ «5» قرارات إزالة عبارة عن مبانى بلوك ابيض بمساحة 500 متر مربع و «6» قرارات إزالة بمساحة 600 متر مربع بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج بالمنطقة المحظورة وبمعاونة الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشأة وتأمين من مركز شرطة المنشأة، وتنفيذ «10» قرارات إزالة ناحية مركز القرنة بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة، وإزالة «2» مخالفة عبارة عن مباني بالطوب الأبيض تجاه قرية سنديون بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ بمساحه 85 مترا مربعا.

الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 31 كيلومترا

وعلى صعيد المشروع القومي لتأهيل الترع .. انتهت وزارة الموارد المائية والري من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3295 كيلومترا بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4477 كيلومترا، بالاضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2043 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 9815 كيلومترا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومترا، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 31 كيلومترا.