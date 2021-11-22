الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس.. ومستوطنون يهاجمون منازل السكان بنابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزل محافظ القدس عدنان غيث، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث اقتحمت وحدة خاصة منزل المحافظ غيث، وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح، فضلا عن تحطيم محتويات المنزل وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 من أقارب المحافظ، وهم: وليد عادل غيث، والشقيقين ربيع وحمزة نضال غيث، بعد الاعتداء عليهم بوحشية.

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عوريف جنوب نابلس

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون بالحجارة، فجر اليوم الإثنين، منازل المواطنين في عوريف، جنوب نابلس، حيث أوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أنّ عددا من مستوطني «يتسهار» هاجموا منازل المواطنين في الجهة الشرقية من بلدة عوريف بالحجارة، ما ألحق أضرارا بإحدى المركبات، وتحطيم زجاجها وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف دغلس أنّ المنازل التي جرى استهدافها وتحطيم نوافذها، تعود لكل من: أحمد عبدالكريم شحادة، سمير سوالمة، جمال عبد الله شحادة، ورائد محمود رباح.

وحذّر دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، داعيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

الاحتلال يدهس شابا ويعتقل آخر أثناء اقتحام وادي الفارعة

وأُصيب شاب اليوم الإثنين، جراء دهسه من قبل قوات الاحتلال، أثناء اقتحام قرية وادي الفارعة جنوب طوباس.

وأوضحت مصادر طبية، أنّ شابا أُصيب بجروح ورضوض جراء تعرضه للدهس، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مراد صبح، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.