النقل: استقلال المترو والمونوريل والقطار السريع بـ«الكارت الذكي» قريبا

كشف المهندس خالد عطية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي»، التابعة لهيئة السكك الحديدية، عن خطة استراتيجية لتطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، موضحا أن العمل جاري على استخدام «الكارت الذكي»، في استقلال المواصلات العامة، وذلك للتخفيف على «شبابيك التذاكر»، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتيسير عملية التنقل.

«عطية»: استقلال مترو الأنفاق والمونوريل بـ«الكارت الذكي» قريبا

وقال عطية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم استقلال مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، وبعض وسائل النقل العام في القاهرة بـ«الكارت الذكي» قريبا، لافتا إلى أن الأمور تسير بوتيرة سريعة لتنفيذ خطة استخدام الكارت الذكي في المواصلات، موضحا أنه سيتم استخدام الكارت في العبور من البوابات الإلكترونية، التى يتم تركيبها حاليا في العديد من محطات السكة الحديد، لمواجهة الهاربين من دفع قيمة تذكرة القطار.

«عطية»: سنقضي على ظاهرة الطوابير بـ«الكارت الذكي»

وأوضح أن الهدف من استخدام الكارت الذكي في استقلال المترو والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، هو القضاء على ظاهرة الطوابير أمام شبابيك التذاكر، وأيضا محاربة ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة الخاصة بأي وسيلة مواصلات.

شحن الكارت الذكي بمبلغ نقدي

وأكد «عطية»، أن الكارت الذكي يتم شحنه بمبلغ نقدي يتم استخدامه في سداد قيمة التذاكر من شبابيك المحطات والماكينات الذاتية لإصدار التذاكر والموجودة ببعض المحطات والنوادي، ويعتبر الكارت الذكي وسيلة للسداد بديلة عن النقود وأكثر أمناً ويمكن استرداد القيمة النقدية الموجودة بالكارت في أي وقت، موضحا أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين، وسيتم برمجة الكارت الذكي، حتى يسمح لعبور ركاب السكة الحديد من الماكينات الجديدة.

«الكارت الذكي» يعمل على حل مشاكل عديدة تواجه الركاب

وأشار، إلى أن الكارت الذكي الموحد، عند تطبيقه، سيعمل على حل مشاكل عديدة تواجه الركاب، منها عدم الانتظار أمام شبابيك التذاكر بالمحطات، سواء في مترو الأنفاق أو المونوريل أو القطار الكهربائي السريع والسكة الحديد.