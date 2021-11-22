«التعليم» تطالب الإدارات بحصر كشوف المعلمين غير المستوفين شروط الترقي

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطاباً للمديريات التعليمية، للتأكّد من صحة كل بيانات المعلمين المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2021/2020 المنوط بالمختصين استيفائها ومراجعة تلك البيانات قبل غلق الموقع في 2 ديسمبر، وصحة تاريخ شغل الوظيفة الحالية على الكادر.

كما تضمن الخطاب، المطالبة باستيفاء تقييم المدير، واستيفاء تقييم الموجه الفني، واستيفاء تقييم ملف الإنجاز، صحة استيفاء قضاء 5 سنوات من ممارسة العمل الفعلي حتى 31 ديسمبر 2020، وذلك توطئة لقيام الأكاديمية المهنية للمعلمين بالعرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لإصدار القرار الوزاري بمنح هؤلاء المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

التحقيق في إدراج معلمين غير مستوفين شروط الترقي بشهادة الصلاحية

كما طالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطابها للمديريات التعليمية، بالتنبيه على شؤون العاملين بالإدارات التعليمية بحصر كشوف بيانات هؤلاء المعلمين غير المستوفين معتمدة من مدير عام الإدارة موضحا قرين كل اسم أسباب استبعاده مع نسخة إلكترونية وإرسالها إليكم، على أن يرفق مع تلك الكشوف المتسبب في إدراج هؤلاء المعلمين في كشوف شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، ونتائج التحقيق معه.

تجميع كشوف غير المستوفيين والمستبعدين من قرار وزير التعليم

وذكرت الأكاديمية، أنَّ «تتولى إدارة شؤون العاملين بالمديريات بتجميع كل الكشوف لغير المستوفين والمستبعدين من قرار وزير التلعيم من كل الإدارات التعليمية التابعة لكم، مع نسخة إلكترونية، وإرسالها بخطاب مجمع مرة واحدة إلى المقر الرئيس للأكاديمية المهنية للمعلمين مرفق به نتائج التحقيقات مع المتسببين في إدراج هؤلاء المعلمين في كشوف شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ الاستلام».

وحسب الخطاب، يحظر على الإدارات التعليمية مخاطبة الأكاديمية المهنية للمعلمين أو الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة بسحب إجراءات الترقي أو التسكين أو تغيير المسمى الوظيفي عموما لأي سبب كان إلا من خلال خطاب معتمد من شؤون العاملين، موضحا به الأسباب إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومرفقا به المستندات الدالة على ذلك.