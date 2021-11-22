محطات مرض الإعلامية أسماء مصطفى.. بدأت بعملية جراحية

«بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».. بهذه الكلمات أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، التي رحلت عن عالمنا، اليوم الاثنين، عن خوضها رحلة مع مرض السرطان، ليست طويلة ولكنها كانت قاسية عليها وعلى أطفالها وكل محبيها.

وخرج النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، زوج الإعلامية أسماء مصطفى، اليوم الاثنين، معلنًا وفاتها وتوقف رحلتها مع هذا المرض القاسي، إذ نشر صورة تجمعها بأولادها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» معلقًا: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن اقول الا مايرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون».

بداية الأزمة الصحية لأسماء مصطفى

في منتصف أبريل الماضي، بدأت الأزمة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى منتصف أبريل الماضي، حينما أجرت جراحة لإزالة ورم، وفقا لما نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وبعدها كتب أدمن صفحتها الشخصية قائلاً: «أسماء لا تزال في المستشفى في وضع حرج وحالتها غير مستقرة، فضلا منكم الدعاء، اللهم أنت وحدك الشافي المعافي لا شفاء إلا شفائك.. الأدمن»

وفي 19 أكتوبر الجاري، أعلن أدمن صفحة الإعلامية أسماء مصطفى دخولها المستشفى، عبر فيس بوك، قائلا: «بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.. الأدمن».

أسماء مصطفى تجري جراحة دقيقة

وبعدما أجرت الإعلامية أسماء مصطفى جراحة دقيقة لإزالة ورم خبيث منذ شهور، وجهت رسالة إلى والدتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتبت الإعلامية «من أصعب الابتلاءات في الحياة، أن الأم تشوف حته منها ومن كيانها تعبان وبيتألم قدامها وهى مش قادرة تعمله حاجة، الضنا غالي، أنا بدعي لنفسي بالشفا، وبدعي لأمي بالصبر وربنا يثبت قلبها».

وأضافت «بقول يا رب زي ما رددت سيدنا موسى عليه السلام، لأمه كي تقر عينها ولا تحزن، ردني لأمي بالصحة والعافية كي تقر عينها ولا تحزن، أنا حاسة بوجعها ووجع كل أم عندها ابتلاء في حد من أولادها».