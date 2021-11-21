27 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر بعد توقف يومين بسبب الطقس السيئ

حلقت في سماء منطقة البر الغربي، اليوم الأحد، 27 رحلة بالون طائر، وعلى متنها عدد من السياح من مختلف الجنسيات في العالم لمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية بمنطقة البر الغربي من معبد الدير البحري أو حتشبسوت، ومعبد الرامسيوم ووادي الملوك، ووادي الملكات، ومقابر النبلاء، ومنطقة دير كارتر.

يأتي ذلك بعد توقف رحلات البالون الطائر بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر ليومين متتالين، نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح لشديد التي منعت تحليق الرحلات في سماء المحافظة السياحية في الساعات الأولى من الصباح.

معابد الأقصر

وأبرز الجنسيات التي حلقت في سماء منطقة البر الغربي، هي الإسبانية والبرازيلية والفرنسية وغيرها من السياح الذين جاءوا لمشاهدة تاريخ الفراعنة القدماء على جدران المعابد الأثرية بالبرين الغربي والشرقي، وفي معابد البر الشرقي منعا معبدي الأقصر والكرنك ومتحف التحنيط بالأقصر.

افتتاح طريق الكباش

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن موعد افتتاح طريق الكباش الأثري في الـ 25 من الشهر الجاري، بحضور عدد كبير من سفراء الدول الأجنبية لدى مصر فضلا عن عدد من الشخصيات الهامة التي لم يُعلن أسماؤها بعد على المستوى المحلي والدولي.

ويضم الحفل عروضا استعراضية فرعونية وفنية بمشاركة عدد كبير من الفنانين العرب، فضلا عن عروض فرعونية عبارة عن تقليد وتصوير لاحتفالات عيد الإبل التي كانت تتم قديما لدى المصري القديم، حيث كان يسير الكهنة حاملين الزوارق على طريق الكباش.