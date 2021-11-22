نصائح عليك اتباعها للقيادة بأمان في ظل سقوط الأمطار

تشهد البلاد تقلبات في حالة الطقس خلال هذه الأيام، مع توقعات باستمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة.

ويجد الكثيرون صعوبة عند القيادة في ظل سقوط الأمطار، لذا وضعت الإدارة العامة للمرور، عدة إرشادات للمواطنين للقيادة بأمان في ظل سقوط الأمطار، نعرض أبرزها فيما يلي:

نصائح للقيادة بأمان في ظل سقوط الأمطار

- ابتعد تماما عن القيادة بسرعة مرتفعة.

ـ اترك مسافات أمان كافية بين السيارات، والالتزام بالحارة المرورية، وعدم الاستخدام المفاجئ للفرامل.

ـ تجنب رفع أصوات «الكاست» وإطلاق أضواء الانتظار.

ـ إذا كان معك أطفال لا تضعهم أمام عجلة القيادة.

ـ ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور.

ـ لابد من التأكد من عمل المساحات حتى ترى جيدا عند القيادة.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأشار خبراء الأرصاد، في بيان صادر عن الهيئة، إلى انخفاض حدة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم، لكن يستمر سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق في أنحاء محافظات مصر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، كما وتكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة، رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين، على فترات متقطعة، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.