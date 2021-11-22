تركيب آخر ساقيتين في الفيوم بعد التطوير.. ‏«رمز المحافظة رجع من تاني‏»

انتهت محافظة الفيوم، صباح اليوم الاثنين، من تركيب آخر ساقيتين بميدان السواقي بمدينة الفيوم، عقب الانتهاء من تطوير مجرى السواقي، وإعادة صناعة سواقي جديدة بدلاً من القديمة المتهالكة.

وتم تركيب أول ساقيتين الأسبوع الماضي، تبعها تركيب اثنتين أخريين منذ قليل، ليتم الانتهاء من تركيب السواقي بالكامل، فيما لا يزال العمل على قدمٍ وساق في تطوير محيط السواقي لتنتهي قريباً، وذلك عقب حالة الغضب التي سيطرت على أهالي المحافظة، والذين اعتقدوا إزالة السواقي نهائياً بعدما فوجئوا باختفائها وهدمها تماماً.

سواقي الفيوم آلات ري قديمة وتراثية

ويعود تاريخ سواقي الفيوم إلى العصر اليوناني الروماني، حيث اخترعها الأهالي لحل مشكلة المياه التي كانت تنهمر من أعلى، خصوصاً أنّ الفيوم عبارة عن منخفض، فابتكر الأهالي مبنى يسمى «الهدار»، ووضعوا عليه السواقي لنقل المياه من أعلى لأسفل والعكس، ثم بدأ استخدامها في توليد الكهرباء خلال عهد الملك فؤاد.

محافظ الفيوم يتابع تركيب آخر ساقيتين

وحرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الإعلامي باسم المحافظة، على حضور أعمال تركيب آخر ساقيتين عقب الانتهاء من تطويرهما، حيث شهدوا أعمال رفع وتركيب الساقيتين حتى الانتهاء من تركيبهما وتشغيلهما، ليكتمل عمل السواقي الأربع.

كافيهات ومطاعم وبازرات وممشى سياحي

ويشمل التطوير الجديد لميدان السواقي، عمل منطقة مفتوحة مجانية للمواطنين بمحيط السواقي، إضافة إلى بعض المشروعات التي توفر عائداً اقتصادياً للمحافظة، وتوفر عشرات فرص العمل لشباب المحافظة من خلال العمل في الكافيتريات والمطاعم والبازارات السياحية.

ويشمل المشروع إنشاء 8 بازرات لبيع المشغولات اليدوية الشهيرة بالمحافظة مثل الخوص والفخار، إضافة إلى 16 كافيتريا ومطعما، وممشى سياحي على ضفاف بحر يوسف، وبرجولات ومقاعد مفتوحة، ومسطحات خضراء واسعة، بالإضافة إلى عمل ساحة انتظار للسيارات، ودورات مياه.

38 مليون جنيه تكلفة تطوير ميدان السواقي

وبلغت التكلفة التقديرية لأعمال تطوير ميدان السواقي 38 مليون جنيهاً، لتحويل الميدان إلى أرقى ميادين المحافظة، وجعله قبلة سياحية جديدة تجذب السياح من داخل وخارج مصر، وجرى الانتهاء من تطوير 60% من الأعمال بالميدان حتى الآن، ومن المقرر أن تنتهي قريباً.