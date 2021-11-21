الأرصاد: فرص سقوط أمطار على الإسكندرية.. «لن تؤثر على الأنشطة اليومية»

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الاثنين، سيشهد استقرارا في الحالة الجوية، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون متوسطة على بعض المناطق، وهو ما يتسق مع طبيعة الفصل الأخير من الخريف.

القاهرة لن تشهد سقوط أمطار غدا

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أن أمطار السواحل الشمالية لن تسبب أزمة، مشيرًا إلى أن محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى لن تشهد حالة عدم الاستقرار: «محافظة الإسكندرية ستشهد فرص سقوط أمطار لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، ولن تشهد محافظة القاهرة أي فرص لسقوط امطار، وستظهر شبورة مائية على الطرق وتزيد كثافتها بداية من بعد غد الثلاثاء».

ونصح مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بالقيادة بهدوء في ساعات الشبورة المائية عند الخروج مبكرا من المنزل، بالإضافة إلى اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بسرعات القيادة.

موجدة الطقس السيء في أسوان

وأكد أن موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد كانت متوقعة وتم التعامل معها: «سقوط ثلج على أسوان أمر لم يحدث من قبل، لكن السبب هو التغيرات المناخية».

ولفت إلى أن الشتاء المقبل سيكون مشابها للأجواء التي كان عليها الشتاء الماضي، مشيرًا إلى أن الظواهر الجوية أصبحت أكثر شراسة، لأن التغيرات المناخية أثرت عليها.