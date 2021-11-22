أمطار رعدية تضرب الإسكندرية وسط عودة الدراسة (فيديو)

عادت الأمطار الرعدية الغزيرة للهطول مرة أخرى على الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، وذلك على الرغم من توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي كشف عنها محافظ الإسكندرية خلال إعلانه عن عودة الدراسة، بأن الطقس سيصحبه أمطار خفيفة، إلا أن الواقع عكس ذلك حيث تشهد المحافظة أمطارا غزيرة مع سحب رعدية وبرق.

مخاوف أولياء الأمور بسبب الطقس السيئ في الإسكندرية

وتسببت هذه الأمطار في إثارة مخاوف أولياء الأمور الطلاب، وذلك عبر تعليقات على «بث مباشر» بثته «الوطن» منذ قليل، حيث تبين أن عددا منهم أعادوا أبنائهم إلى المدارس وفقاً لقرار المحافظ، إلا أنه في الساعة التاسعة وبعد دخول المدارس تغير الطقس بشكل تام.

أمطار غزيرة تعيق الدراسة والعمل في الإسكندرية

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن عودة الدراسة والعمل اليوم الاثنين، من أجل عودة الحياة لطبيعتها، حرصا على مصالح الناس، لافتاً إلى وجود 10 مدارس فقط تعاني من تراكم مياه في الأفنية الخاصة بكل منها، وسيتم تصريفها قبل الدراسة غداً.

وتستقبل شوارع الإسكندرية في الوقت الجاري أمطار غزيرة، ومن ثم قد تعيد الوضع لما كان عليه أمس، من تراكم وتجمع مياه حال عدم قدرة الشنايش والبيارات عن استيعابها.

تصريف المياه من طرق المدارس في الإسكندرية

وأضاف «الشريف»، في تصريحات صحفية، مساء أمس، أنه تم رفع المياه من جميع طرق المدارس في الإسكندرية، وهو الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ قرار عودة الدراسة اليوم الاثنين في الإسكندرية بعد تعطيلها لمدة يومين بسبب الطقس السيئ، لافتاً إلى أن القرار جاء بناءاً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات طقس غدا حيث شوف تتحسن الأحوال الجوية.