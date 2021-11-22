غلق وتشميع 25 مقهى ومطعم ومحل مخالف في الجيزة

واصلت محافظة الجيزة في شن الحملات بصفة دورية؛ للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام.

غلق وتشميع 25 مقهى ومحلا تجاريا ومطعما

تمكنت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحي الهرم، من غلق وتشميع 25 مقهى ومحلا تجاريا ومطعما مقاما بالمخالفة للقانون، ويدار دون ترخيص بحدائق الأهرام وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق حيث تمت أعمال الغلق والتشميع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما يجرى المتابعة الدورية للمحال التي تم تشميعها لضمان عدم فتحها مجددًا من خلال المتابعات الميدانية.

ضبط ورفع 1750 حالة إشغال وشيشة للمقاهي

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام ضبط ورفع 1750 حالة إشغال وشيشة للمقاهي والمحال المتعدية على الطريق العام بمنطقة الضغط العالي ومتفرعاتها خلال حملات استمرت على مدار يومين، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة عدد من مركبات التوك توك التي تعيق حركة المارة والسيارات مع استمرار تنفيذ حملات موسعة لتحقيق الانضباط بقطاع هضبة الأهرام.

وفي إطار التصدي لمخالفات البناء قام قطاع هضبة الأهرام بمواصلة حملاته المكثفة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات حيث قامت إدارة الإشغالات بالقطاع بإزالة كاملة وإيقاف أعمال بناء وهدم وتكسير الحوائط وسحب الأبواب والمعدات لمحلات بالبناء المخالف وإيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني لتجاري وأعمال تشطيب دون ترخيص، وتم تكسير البروز والحوائط وسحب الأبواب ومعدات الإنشاء وإيداعها بمخزن الهضبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.