إزالة 73 تعديا على أملاك الدولة وإعدام 3.5 طن أغذية فاسدة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 18لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 73 حالة تعد بمساحة 10 آلاف و591 متر مبان بمراكز ههيا وكفر صقر وبلبيس والإبراهيمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

حملات على المنشآت الغذائية

في سياق آخر، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أن جهود الحملات التفتيشية لتي تقوم بها المديرية، أسفرت عن ضبط 20 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها 7 منشآت غذائية بالقنايات و9 منشآت بكفر صقر و2 منشآه غذائية بالحسينية، و2 منشأة ببلبيس.

ولفت إلى مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام 3 أطنان، 563 كيلو جرام أغذية فاسدة عبارة عن مخللات وأسماك وأغذية مختلفة وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 201 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 95 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بكفر صقر وبلبيس والقنايات وههيا والحسينية والصالحية.

وفي السياق ذاته، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة تموينية، ما أسفر عن ضبط 50 كرتونة بسكويت، وضبط مخزن بدون ترخيص، وتم حرير ضد أصحاب أنشطه للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، وتحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.