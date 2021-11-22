مصرع مريضين في حريق بمستشفى خاص بالمهندسين

لقي مريضان مصرعهما وأصيب إثنان آخران، اليوم الاثنين، بعد اندلاع النيران داخل إحدى غرف مستشفى خاص بالمهندسين، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

مصرع رياضيين في الحريق

وتبين من التحريات والتحقيقات التي جرت حول الحادث، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، داخل إحدى غرف المستشفى، وحاصرت النيران 4 مرضى، حيث توفي اثنان منهم، بينما أُصيب آخران باختناق، وانتقلت الحماية المدنية إلى مكان الحادث بعد تلقيها البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

انتداب المعمل الجنائي

وتحرر محضر بالواقعة، وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرّحت بدفن الضحايا.