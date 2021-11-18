أعلى الشهادات الدولارية من حيث الفائدة الشهرية في 5 بنوك.. تصل لـ2.25%

تتنافس العديد من البنوك المصرية في تقديم عددا من الأوعية الإدخارية، بهدف التسهيل والتيسير على العملاء، وتعد شهادات الإدخار واحدة من أهم هذه الأوعية سواء بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، ومن أهمها الشهادات بالدولار، التي تمنح العميل شهادة شهرية بالدولار.

الشهادات الدولارية في البنوك

وتنوعت الفائدة على الشهادات الدولارية في البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة الذهبية الدولارية لمدة 3 سنوات، ذات عائد ثابت بحد أدنى 500 دولار، ومعدل فائدة يصل إلى 2.25% سنويًا ويصرف شهريًا.

مزايا الشهادة:

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك، وفقا للتعليمات السارية.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

- يحتسب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويستحق بنفس عملة الشهادة.

البنك التجاري الدولي

يتيح بنك CIB الشهادة الثلاثية بحد أدنى 1000 دولار، ومعدل فائدة يصل إلى 2%.

مزايا الشهادة:

الحد الأدنى: 1000 دولار.

معدل فائدة: يصل إلى 2% سنويًا.

نوع الفائدة: ثابتة.

دورية الصرف: شهرية.

بنك قناة السويس

ويقدم بنك قناة السويس الشهادة الدولارية، مدتها 3 سنوات بحد أدنى 100 دولار، ومعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة يصل إلى 2%، وتأتي تفاصيل الشهادة كالتالي:

- يصرف العائد شهريًا.

- يبدأ العائد من أول يوم عمل يتلو شراء للشهادة.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وحتى 90% من قيمة الشهادة بعملة الدولار.

- تجدد الشهادة لمدة مماثلة حسب رغبة العميل في تاريخ الاستحقاق، ووفقا للشروط المعلنة في هذا التاريخ.

- تسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بكامل قيمتها وبالعملة ذاتها.

- إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من إصدارها، وفقا لجداول الاسترداد المعلنة بالبنك.

البنك العقاري المصري العربي

ويقدم البنك العقاري المصري شهادة الكنز الدولارية ذات العائد الثابت 2.23%، ويصرف شهريًا، وتفاصيلها كالآتي:

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار.

مدتها: 3 سنوات.

يحتسب العائد من ثاني يوم عمل.

يمكن كسر الشهادة بعد مرور 12 شهرًا.

يمكنك الحصول على تمويل شخصي أو تسهيل بضمان الشهادة حتى 80% من الأرصدة المودعة وبعائد تنافسي.

بنك SAIB

ويقدم بنك SAIB شهادة الفرصة الدولارية بفائدة 2.25% بالمزايا الآتية:

- مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- يصرف العائد شهريًا.

- يسمح باسترداد الشهادات بأنواعها كافة، بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يحتسب العائد على أساس ثابت.

- إمكانية الحصول على تسهيلات بضمان قيمة الشهادة، وفقا لسياسة البنك للإقراض.