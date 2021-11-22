حظك اليوم برج الثور الاثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن امرأة برج الثور شخصيتها العنيدة المليئة بالإصرار والعزيمة، كما أنها مولودة لديها شخصية صبورة ومثابرة، تساعدها دائما على السعي وراء تحقيق أحلامها وأهدافها التي ترغب في الوصول لها، متخطية جميع المشكلات التي قد تواجهها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

رغم الضغوط.. يمدك الفلك اليوم بكل الطاقة والحماس والرغبة في الانفتاح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بجذورك العائلية، وقد تجمعك أيضا بالأحباب أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، ويوافق تايخ ميلادها 23 أبريل.