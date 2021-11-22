ولادة نادرة لطفلة بدون جلد في الأقصر «صور»

شهدت محافظة الأقصر أول حالة نادرة لطفلة تعاني من نقص الجلد تحت مسمى «متلازمة الجلد الفقاعي»، داخل أحد المراكز الطبية الصحية بمحافظة الأقصر، عقب إجراء عملية ولادة قيصرية لحالة سيدة تُعاني من السكر اليوم الإثنين، داخل المركز الطبي الكائن بمنطقة شارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر.

تفاصيل ولادة طفلة بدون جلد

الدكتور حامد سيد أحمد استشاري النساء والتوليد، أوضح تفاصيل الحالة قائلًا: «وصلت السيدة ب.ا، إلى المركز الطبي لإجراء عملية ولادة قيصرية عقب إجراء جميع الفحوصات الطبية للسيدة تأكد معاناة السيدة من مرض السكر فقط، كما أنها متزوجة من ابن عمها، وعقب إجراء الولادة تبيُن أن الجنين فتاة وتُعاني من نقص في الجلد في بعض المناطق في الجسم وتحديدا في منطقتي الرقبة والأطراف السفلية».

وأوضح الدكتور حامد سيد أن الطفلة بحالة صحية جيدة لكن تم وضعها في الحضانة بشكل مبدئي لمتابعتها أولًا بأول.

ولادة طفلة بحالة نادرة

وأكد استشاري النساء والتوليد في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ولادة الطفلة تعد من حالات الولادة نادرة الحدوث التي حدثت في محافظة الأقصر ويمكن القول إنها تحدث مرة واحدة فقط في المليون، وتحمل اسم متلازمة الجلد الفقاعي، مشيرًا إلى أن سبب الولادة النادرة قد يكون الزواج المبكر فالأم متزوجة من ابن عمها.

وتابع الدكتور حامد سيد، أن الأعضاء الداخلية للطفلة الصغيرة متكملة بنسب 100% ولا تعاني سوى من نقص الجلد بنسبة 20%، مما يشكل بعض المشكلات الصحية فيما بعد بسبب الفطريات أو البكتيريا في حالة عدم وجود متابعة صحية بشكل مستمر.