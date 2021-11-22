جنازة مهيبة لمدرس توفي في طابور الصباح بالدقهلية «فيديو»

شيّع أهالي قرية كفر ميت فارس، مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، في جنازة مهيبة، اليوم الاثنين، هلال لبيب مخيمر، مدرس بمدرسة الشهيد محمد يحيى شلال الابتدائية، الذي توفي إثر إصابته بسكتة قلبية في طابور الصباح، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى مستشفى دكرنس العام، وسط حالة من الحزن الشديد بين طلابه وزملائه الذين شاركوا في تشييع جنازته.

مشاركة كبيرة من المسئولين

وشارك في الجنازة علاء إسماعيل، مدير إدارة بني عبيد التعليمية، وقيادات مركز ومدينة بني عبيد، وزملاء المدرس، وعدد كبير من الطلاب والذين توافدوا على ساحة علي يوسف، بالإضافة إلى أهالي قريتي كفر ميت فارس وميت فارس.

مدير الإدارة التعليمية: المدرس شعر بالتعب خلال طابور الصباح

وقال علاء إسماعيل، مدير إدارة بني عبيد التعليمية، إن الراحل توفي أثناء تأدية عمله، حيث حضر من بيته ووقع في دفتر الحضور بالمدرسة، وأثناء طابور الصباح شعر بالتعب، وجرى نقله سريعا إلى مستشفى دكرنس العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه، إلا أنه توفي، ليترك أثرًا كبيرًا في كل من عرفه خاصة وأنه من المعلمين الأكفاء الذي تعلم العديد من الأجيال على يديه.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي في ميت فارس إلى دفاتر عزاء للراحل هلال لبيب مخيمر، وأطلق عليه البعض «شهيد العلم»، و«شهيد العمل»، و«وفاة معلم الأجيال».

نعي المدرس

ونعته إدارة مدرسة محمد عبدالعال إسماعيل للتعليم الأساسي وجميع العاملين بميت فارس وجاء بنعيها: «نقدم خالص العزاء والمواساة لعائلة مخيمر ولإدارة مدرسة يحيى عيد شلال الابتدائية في وفاة معلم الأجيال الأستاذ هلال لبيب مخيمر الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة والبقاء والدوام لله».