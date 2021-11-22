احتفالية فنية ضمن مبادرة «أولادنا» لإسعاد 60 من ذوي الهمم بالفيوم (صور)

استقبلت محافظة الفيوم، 60 فردًا من ذوي الهمم من 7 دول إفريقية وآسيوية، ضمن الدورة الخامسة لفعاليات مبادرة «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيارة قرية تونس ومنطقة وادي الريان

وتأتي الدورة تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، حيث تضمنت الفاعليات زيارة قرية تونس ومنطقة وادي الريان، وسط تقديم عدد كبير من الفاعليات التي أسعدت المشاركين كثيرًا، بينها عروض فلكلور فنون شعبية، وفقرات استعراضية، التي رسمت البسمة على وجوه جميع المشاركين وشعروا بفرحة كبيرة، مؤكدين إعجابهم بالمناطق السياحية المختلفة بالفيوم.

تكريم اسم الخزافة السويسرية إيفيلين بوريه

وبدأ ذوو الهمم زيارتهم لمحافظة الفيوم، بزيارة قرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون، حيث تفقدوا مدرسة الخزف والفخار، وشاهدوا عرض فلكلور فنون شعبية تونسية، ثم جرى تكريم اسم الخزافة السويسرية الراحلة إيفيلين بوريه، لدورها في إحياء قرية تونس وتعليم أهلها صناعة الخزف.

زيارة الوفد لمحمية وادي الريان

وزار الوفد، محمية وادي الريان، التي شملت الاستمتاع بتقديم فقرة استعراضية لذوي الهمم بمنطقة الشلالات، كما استمتعوا بمشاهدة الطيور المهاجرة، والشلالات، وشراء المنتجات اليدوية، والتقاط الصور التذكارية.

60 فرداً من 7 دول عربية وأفريقية

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد الأفراد المشاركين من ذوي الهمم 60 فرداً من 7 دول مختلفة تضم المغرب، وتونس، والسعودية، وفلسطين، والكونغو، وأوغندا، بالإضافة إلى مصر، وذلك بمشاركة الدكتورة سهير عبد القادر رئيس مجلس أمناء مؤسسة «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة، ومنسقين عن وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة بالفيوم.

تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمعي

ويهدف ملتقى «أولادنا» لذوي الهمم، إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمعي لذوي القدرات الخاصة، مع أقرانهم من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى استغلال تلك الفاعليات والضيوف المشاركين فيها لتنشيط السياحة عبر نشر صورة إيجابية عن مصر في مختلف أنحاء العالم، والتأكيد على أنّها بلد الأمن والأمان.