ضبط مدير مصنع لحلوى الأطفال بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 2 طن و613 كيلوجراما من حلوى الأطفال، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة؛ لقيامه بإنتاج وتصنيع حلوى الأطفال باستخدام مستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة الصدر.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة الجرائم التموينية

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية لا سيما جرائم الغش التجاري.