جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة تصوير مفككة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته..

إحباط تهريب طائرة تصوير مفككة

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف وليد أحمد صبري رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر راكبا مصريا، أثناء محاولته الخروج مسرعا من بوابة اللجنة الجمركية.

الطائرة المفككة كانت بصحبة راكب قادم من دبي

وبسؤال المواطن عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تُستحق عنها سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف.

ولاحظ أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 عدم انتظام حركة الراكب وارتباكه فعرض الأمر على أسامة محمد دياب مدير الجمرك، فقام بتكليف كل من أحمد محمد عبد الواحد ومصطفى حسن عبدالعزيز مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا في وجود مدير الحركة، فتم ضبط 38 تليفونا محمولا ماركة «iPhone»، وطائرة تصوير «درون» مفككة محظور دخولها، حيث قام الراكب بلصق جزء منها على صدره وظهره، ولف عليهم حزاما طبيا ضاغطا، وجزء آخر قام بلصقه على فخذيه أسفل الملابس التي يرتديها.

ضبط 38 تليفون محمول ماركة iPhone

وقرر أسامة دياب، مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 142 ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.