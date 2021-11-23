طفل يطعن ابن عمه صاحب الـ10 أعوام في سوهاج.. حالته سيئة

نقل تلميذ في الصف الثالث الابتدائي إلى مستشفى سوهاج الجامعي، في حالة سيئة للغاية، إثر إصابته بجرح طعني في الظهر، وحدوث تسريب في السائل الشوكي، وتبين أن وراء الواقعة ابن عمه التلميذ بالصف السادس الابتدائي إثر طعنه بسكين أثناء لهوهما في الشارع.

وألقت الشرطة القبض على الطفل المتهم، وتم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوصول الطفل "أحمد. م. ا" 8 سنوات تلميذ – ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج إلى مستشفي سوهاج الجامعي، مصاباً بجرح طعني بالظهر، وتسريب بالسائل الشوكي والحالة العامة سيئة، حيث انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

بسؤال والده "محمد. ا. م" 50 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية اتهم نجل شقيقه المدعو "علي. ا. ا. م"، 12 سنة، تلميذ بالصف السادس الابتدائي يقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجله المذكور بالضرب بآداه حادة مما نتج عنه إصابته حال قيامهما بالهو معاً أمام المنزل.

تم ضبط المتهم والآداه المستخدمة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.