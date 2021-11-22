نصائح لأولياء أمور طلاب الصف الرابع قبل أداء امتحانات منتصف العام

أقل من أسبوعين تفصلنا عن اختبارات منتصف العام لطلاب الصف الرابع الابتدائي، التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدايتها يوم 5 ديسمبر، تزامنًا مع زيادة قلق وتوجس الآباء والأمهات بسبب تغير المواضيع ونتائج الاختبارات، فكيف يمكن التعامل مع الطلاب في تلك المرحلة؟

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة، التي تقدمها على مدار الساعة، كيفية تحفيز طلاب الصف الرابع الابتدائي لأكبر تحصيل دراسي ممكن خلال الفترة الممكنة، وذلك وفقًا لخبير الصحة النفسية للأطفال والمراهقين هالة حامد.

نصائح لزيادة تركيز الطلاب خلال المذاكرة

ووضعت الدكتورة هالة، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها حتى يحصل الطالب على أقصي درجات التحصيل الدراسي كالآتي:

- يجب أن يتابع ولي الأمر الطالب خلال المذاكرة، بحيث يتم تقسيم المادة لعدة أجزاء.

- خلال المذاكرة يجب أن يقوم الطالب بكتابة ما فهمه أو ملخص الدروس بخط يده، حتى يعمل على تشغيل أكبر قدر من الحواس في نفس الوقت.

- يقوم ولي الأمر بعمل خطة زمنية لمراجعة المادة.

- يجب ألا تزيد مدة المذاكرة المتواصلة عن ساعة كاملة، يحصل بعدها الطالب على راحة 15 دقيقة، وفي كل الأحوال لا يجب أن تزيد فترة المذاكرة عن 4 ساعات.

- تخطيط الوقت، فإذا كان الطالب يحضر اليوم الدراسي بشكل طبيعي، فيجب مراعاة حصوله على قسط من الراحة قبل البدء في المذاكرة.

تحديد وقت الترفيه واللعب

- تحديد الوقت المخصص للترفيه واللعب بالهاتف أو بالألعاب، لكن بكل الأحوال لا يجب أن تزيد عن ساعتين خلال اليوم.

- خلال فترة الامتحانات يجب أن يقوم الآباء بإبعاد الطفل عن أي مشاكل أسرية أو مشاحنات.

- التغذية لها دور كبير في زيادة تركيز الطالب، فيجب أن يحصل على الخضراوات والفاكهة اللازمة لذلك.

- تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.