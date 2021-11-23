تحرير 56 مخالفة مرورية وتحصيل 36 ألف جنيه في الغربية

شنت إدارة مباحث المرور بالغربية، اليوم، حملات مرورية مكبرة مدعومة بقوات من الشرطة السرية والنظامية للإحكام التواجد الشرطي وانضباط الحركة المرورية بمراكز طنطا والمحلة وزفتى وسمنود والسنطة وبسيون وقطور وكفرالزيات.

حملات مرورية مكبرة بشوارع الغربية وردع السائقين مخالفين

كما أسفرت الحملات عن تحرير 56 مخالفة مرورية وتحصيل 36 ألف جنيه، وردع كافة قائدي المركبات والسيارات والدراجات المخالفة.

جهود أمنية لمواجهة مخالفات قائدي المركبات

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد وائل حموده مدير إدارة مباحث المرور بالغربية، يفيد بشن حملات مرورية مكبرة تحت إشراف المقدم محمود أبو المكارم رئيس مباحث مرور الغربية والعقيد أيمن مكاوي مدير إدارة مباحث المرور بمركزي سمنود والمحلة لردع قائدي المركبات والسيارات والدراجات الناريه والتوك توك المخالفين.

ضبط 13 قائد سيارة و14 توك توك دون ترخيص ورخص قياده منتهية

كما أسفرت الحملات المرورية بالغربية عن تحرير 13 مخالفة لقائدي السيارات للسير برخص منتهية التسيير وضبط 14 توك توك دون رخص، فضلا عن ضبط 12 دراجة بخارية بدون رخص القيادة وتحصلت مخالفات فورية بقيمة مالية تصل إلى 36 ألف جنيه.

وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، وحررت محاضر متنوعة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.