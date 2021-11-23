مجهودات «حياة كريمة» لحماية القرى من الطقس السيئ.. إنشاء شبكات صرف

نفذت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال برامج «سكن كريم» عددًا من المشروعات التنموية الضخمة التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في القرى المختلفة بالمحافظات.

مد خطوط مياه عبر برنامج «سكن كريم»

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حياة كريمة.. كيف حمت المبادرة الرئاسية أهالي القرى من الطقس السيئ؟»، إذ أن برنامج سكن كريم استهدف إقامة المشروعات التنموية الأساسية وبخاصة التي تتعلق بالبنية التحتية مثل شبكات الصرف الصحي ومد خطوط مياه الشرب في قرى الجمهورية.

مجهودات المبادرة الرئاسية، أدت إلى نجاح تفادي آثار الطقس السيئ التي مرت بها مصر مؤخرًا، إضافة إلى الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير سبل الحياة الكريمة لأهالي مصر في ربوع الجمهورية كافة والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات.

تعامل «حياة كريمة» مع أزمة أسوان

وجلى ذلك في إعلان مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع أهالي أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة وتوجهت فرق الرصد الميداني لرصد احتياجات المواطنين المتضررين، وتمّ تلبيتها من قبل المؤسسة.

وتولت مؤسسة حياة كريمة ترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة لإزالة آثار الضرر الواقع على أهالي أسوان كافة، وسعت المؤسسة إلى تمكّين المواطنين اقتصاديا في صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوة على تقديم التعويضات العينية لمتضرري السيول وإطلاق القوافل الطبية والغذائية لأهالي المحافظة التي تضمنت عددا من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية ومواد غذائية وبطاطين وغيرها من المواد الأخرى اللازمة.