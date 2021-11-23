إصابة عامل صدمته دراجة بخارية أثناء خروجه من مدرسة بالفيوم

خرج عامل بمدرسة «دسيا الابتدائية» بنطاق مركز الفيوم، ليشتري بعض الطعام بعدما اطمأن على دخول كل التلاميذ إلى الفصول وبدء الحصص، ثم قرر تناول وجبة الفطور، وفي تلك اللحظة التي خرج فيها العامل كان يسير شخص بدراجته البخارية بسرعة جنونية، وفوجئ بالعامل أمامه فلم يتمكن من التوقف، فاصطدم به بشدة، وارتفع العامل عن الأرض ثم سقط أرضاً على بُعد عدة أمتار جراء شدة التصادم.

اصطدام دراجة بخارية بعامل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بعامل خلال خروجه من محل عمله بمدرسة دسيا الابتدائية، وإصابته بإصابات متنوعة.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين اصطدام دراجة بخارية قيادة شاب خلال ذهابه إلى الأرض الزراعية الخاصة به، بعامل بمدرسة دسيا الابتدائية، مُعللاً اصطدامه به بخروج العامل من المدرسة فجأة أمامه وعدم رؤيته وعدم قدرته على إيقاف الدراجة البخارية.

الإسعاف تنقل المصاب إلى المستشفى

وجرى استدعاء سيارة إسعاف والتي حضرت على الفور، ونقلت المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتحديد إصابات العامل بالتفصيل، تمهيداً للبدء في علاجه، أو عمل الجبس إذا كان مصاباً بكسور، وخياطة الجروح التي أصيب بها.

واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.