ضبط سيدة تتاجر في العملة بالبحيرة.. حجم تعاملاتها 3.6 مليون جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة» بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

بيع العملة بأسعار السوق السوداء

وأشار البيان إلى شراء المتهمة العملات الأجنبية المختلفة من المواطنين، بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك تستبدلها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك أو بيعها لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتها 3،600،000 جنيه.