بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل ببني سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «بني سويف - الفيوم» الجديد، أمام مدخل قرية نعيم التابعة لمركز بني سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية نعيم

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها 9 أشخاص بطريق بني سويف - الفيوم الجديد أمام مدخل قرية نعيم التابعة لمركز بني سويف، ووجه على الفور بسرعه نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية نعيم

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم: حسام أحمد عادل، 17 سنة وعمرو عثمان مصطفى 16سنة، خالد سيد عرفات 27 سنة، محمد عيد علي 27 سنة، محمد سيد أحمد 28 سنة، ويوسف عباس حنفي 21 سنة، وإسلام حنفي عبد النبي 15 سنة، عبد الرحمن ناصر جمعة 16 سنة، وجميعهم مصابون باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد سعد حلمي 16 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن وكسر بالفخذين والساقين وجميعهم مقيمون بقرية الحلابية التابعة لمركز بني سويف.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.