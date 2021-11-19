مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة بيجو بترعة على طريق مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شخص وإصابة 6 آخرين، في حادث انقلاب سيارة في ترعة على طريق فرشوط بقنا.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة في ترعة على طريق فرشوط

وأسفر الحادث عن مصرع محمد سيد محجوب، 63 عاما، وإصابة أحلام محمود صادق، 54 عاما، وشقيقتها شادية محمود صادق، 52 عاما، ومنة محمد عبد العزيز، 16 عاما، وولاء محمد عبد العال، 21 عاما، ومحمد عبد العزيز تهامي، 17 عاما، وأشرف سيد محجوب، 42 عاما.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.