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محمود مسلم

«بنت المدارس» نصبت على 10 من جيرانها في 3.7 مليون جنيه بالمنيا

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الوطن
02:48 م | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
كلابشات

كلابشات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات بالمنيا؛ لاستيلائها على أكثر من 3٫7 مليون جنيه من المواطنين.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغات من 10 مواطنين، مقيمين بمحافظة المنيا؛ لتضررهم من سيدة تلقت مبالغ مالية منهم؛ لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأحجار الكريمة مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

الاستيلاء على 3.7 مليون جنيه 

وبيّنت التحريات قيام طالبة، مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا، بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأحجار الكريمة مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون؛ مما مكنها من الاستيلاء على مبلغ «3,700 مليون جنيه» من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

جرى التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، وضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

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