ضبط عاطلين بتهمة تحصيل مبالغ مالية مقابل ركن السيارات في النزهة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا تضرر بعض أهالي منطقة مساكن شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، من بعض الأشخاص «منادي سيارات»، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية نظير ركن السيارات الخاصة بهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، يقيمان بمحافظة الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما مبلغ مالي.

تحصيل مبالغ مالية وممارسة أعمال البلطجة

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما مهنة «منادي سيارات» بدون ترخيص وتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق، وممارسة أعمال البلطجة، كما أضافا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.