الأعلى للإعلام يهاجم أغاني المهرجانات: خطر على الأطفال وتدمر الثقافة

حذر الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خطورة أغاني المهرجانات على تشكيل وعي الطفل وثقافته، مؤكدا أن المجلس يعمل على توفير "الاعلام الآمن لصاحب السعادة الطفل" وأن هذا الطفل يجب ان يتم اعداده وتحهيزه ليصون الانجازات التي تحدث.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي ينظمها اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في مجال الانتاج الدرامي والاعلان والشركاء من القطاع الخاص حول دور صناعة الإعلام في تشكيل ثقافة ووعي مجتمعي يدعم الأسر المصرية ويلعب دورا في تمكين الأطفال والنشئ وأهمية ان يتوافق المنتج الإعلامي مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية نحو تطوير نهج لحماية حقوق الطفل ودعم بناء الإنسان.

كرم جبر: أغاني المهرجانات خطر على الأطفال

واوضح كرم جبر في كلمته أنه لا يوجد أغنية تلائم الطفل حالياً، وعقب مستنكرا "هيبقى البديل المهرجانات ولا ايه؟.. هذه خطر على الأطفال، قديما كانت هناك أغاني تنمي ثقافة الطفل فضلا عن شخصيات كاريكاتورية إيجابية، أما حاليا فإما يقدم للطفل شخصيات اجنبية أو لا يوجد على الإطلاق، ودورنا في الاعلام ان نعيد طرح هذه القضايا".

واختتم رئيس الأعلى للإعلام كلمته بقوله: "مطلوب أن نحسن اعداد الطفل وتجهيزه لثورة تكنولوجية تقتحم العالم كله، كيف يتم توظيف وسائل الطفل لخدمة قضايا الطفولة".

وكشف أنه سيتم عمل جدول يتضمن ورشة عمل شهرية كل واحدة تناقش قضية مهمة جدا تتعلق بالاطفال ويشارك فيها صناع الدراما، مطالبا الدولة المشاركة في هذه الاعمال.

وتابع: بالاضافة إلى تنظيم مسابقة للاعمال التي تقدم للطفل واعادة اكتشاف كل العناصر التي تتعلق بمحاوى الطفل فضلا عن اعداد جدول عام لتنفيذ هذه المحاور.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنظمة اليونيسيف، أعلنا أمس، مشروع مدونة سلوك حقوق الطفل والإعلام 2021 في جلسة حوارية، وتستكمل فعالياتها اليوم، لإصدار التوصيات النهائية بمشاركة عدد من القيادات الإعلامية والجهات الحكومية ذات الصلة.