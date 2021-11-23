كيف تحصل على شقة بالإعلان الجديد للإسكان «لو شغال في أعمال حرة»؟

تزامنا مع انتظار إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد، يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة أصحاب الأعمال الحرة، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديدة، عن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك عقب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن نتيجة فرز طلبات الحجز الخاصة بالإعلان السابق، وهي شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط حصول أصحاب الأعمال الحرة على الشقق الجديدة للإسكان، وفقًا لما صدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهذا الشأن.

شروط حصول أصحاب الأعمال الحرة على الشقق الجديدة للإسكان

وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يشترط لحصول أصحاب الأعمال الحرة على الشقق الجديدة للإسكان، ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر»، قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة، التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

ويشترك أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة -الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها- أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

كما يشترط تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

يأتي ذلك إضافة إلى ضرورة تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، علمًا بأن هذا الشرط غير إلزامي، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية «عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه».